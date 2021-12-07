Вєсті.UA: Рабінович їздить у Росію за миром

Депутати "Опозиційної платформи – за життя" заявляють, що вони є проукраїнськими. Нардеп Вадим Рабінович сказав, що нещодавно їздив до Росії захищати чинну українську владу.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 7 грудня – читайте далі.

До теми Підстава від Рабіновича: незадекларований будинок Киви перевірять

Україна хоче затримати Поклонську

Апеляційний суд дозволив затримати Наталію Поклонську за фактом державної зради. Наразі вона є послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде.

Нові цукерки від Гордона

Дмитро Гордон хоче масштабувати кондитерський бізнес. Він вже продає цукерки й говорить, що в магазинах з'являться шоколадні "Яйця Гордона в золотій піраміді".

Загадкова рука

Колишня речниця президента Юлія Мендель опублікувала фото, де видно чоловічу руку на її плечі. Вона написала, що влаштувала фотосесію.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 7 грудня: дивіться відео