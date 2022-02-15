Вєсті.UA: Росія знайшла ватажка, аби підтримати його в Україні

Знайшли того, кому Володимир Путін у разі захоплення України довірив би очолити маріонетковий режим. Його довіреним обличчям нібито мав би бути Олег Царьов.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 лютого – дізнавайтесь у програмі.

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Шуфрич сумує за Януковичем

У Нестора Шуфрича – нульова інформаційна гігієна. Він нещодавно сходив до російського пропагандиста Володимира Соловйова. Вони разом ностальгували за Віктором Януковичем.

Росія зробила крок до визнання бойовиків

Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків. Його направлять Володимира Путіну. Дума зробила крок до визнання псевдореспублік державами, а глава Кремля так показав, як він "цінує" мінські угоди і прагне їхнього виконання.

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Мосейчук – у президенти

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що новим президентом може бути хтось із журналістом. Наприклад, очільницею держави, на його думку, може стати телеведуча Наталія Мосейчук.

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