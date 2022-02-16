Вєсті.UA: Стало відомо, чому Путін міг не напасти на Україну

Тривожні прогнози про можливе вторгнення Росії в Україну вночі 16 лютого не збулися. Володимир Путін міг не наважитися на такий крок з кількох причин.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 16 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми "Атака" Путіна, яка не відбулася: що говорили про можливий напад Росії 16 лютого

Карантин у Раді

Верховна Рада у лютому пішла на короткий карантин через велику кількість хворих на коронавірус серед депутатів та працівників апарату парламенту. Однак дехто чомусь подумав, що його комітет засідатиме за кордоном. Тепер парламент розгляне законопроєкт про заборону виїзду депутатам та чиновникам у разі воєнного стану.

Кива не витримав

Ілля Кива на тлі агресії Кремля вирішив вболівати за долю України в Іспанії. Як розповів нардеп від ОПЗЖ, він не має наміру повертатися до України. Також Кива заявив про намір подати у суд на Джо Байдена, адже президент США начебто завдав йому психологічної травми.

Напад українофобії

В Одеській міськраді депутат від "Партії Шарія" Ілля Фрейман демонстративно знімав встановлені українські прапори. Він зібрав їх та відкинув у бік. Винуватець інциденту заявив, що "у них не було потреби".

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