Вєсті.UA: Тимошенко вчиться грати на барабанах

У мережі з'явилось відео, де Юлія Тимошенко стукає по барабанах. Гра нагадує "злагодженість" влади в роки її прем'єрства.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 16 грудня – дізнайтесь далі.

До теми Тимошенко та її армія: чому "Батьківщиною" захоплюються "антивакси"

Російський суд "оконфузився"

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону випадково надав докази присутності російських найманців на Донбасі. Він розглядав справу про корупцію місцевого чиновника. У вироку написали, що до обов'язків обвинуваченого входило забезпечення продовольства для російських військовослужбовців на Сході України.

Телевізійний пілігрим Порошенко

Порошенко увірвався в прямий ефір телеканалу "Рада". Пізніше він заявив, що не знав про студію, яка там пербувала, а думав, що це прохід до жіночого туалету.

"Шахрайзер" Шахова

Народний депутат Сергій Шахов запропонував свою кров вченим для боротьби з COVID-19. Однак раніше він заявив, що вакциновані ще важче переносять хворобу.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 грудня: дивіться відео