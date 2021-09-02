Вєсті.UA: Юлії Мендель знайшли достойну заміну – Никифорова

Під час візиту Володимира Зеленського у США зненацька на перший план вийшов його прессекретар Сергій Никифоров. Він може замінити Юлію Мендель.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 вересня – дізнайтесь у програмі.

До теми Втрутилася навіть Мендель: прессекретар Зеленського невдало пожартував з фото на тлі Білого дому

Арестович хоче перейменувати Україну

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну. А також – він хоче відібрати у Росії бренд "руських".

Пєскову страшно через зустріч Байдена і Зеленського

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував поїздку Зеленського до Джо Байденом. У Кремлі злякалися Україну через зустріч світових лідерів.

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