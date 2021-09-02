Вєсті.UA: Юлії Мендель знайшли достойну заміну – Никифорова
2 вересня 2021 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Під час візиту Володимира Зеленського у США зненацька на перший план вийшов його прессекретар Сергій Никифоров. Він може замінити Юлію Мендель.
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 вересня – дізнайтесь у програмі.
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 вересня: дивіться відео