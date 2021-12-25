Вєсті.UA. Жир: Арахамія хоче стати суперлиходієм Таносом

На наступні парламентські вибори піде щонайменше половина депутатів від "Слуги народу". Голова фракції Давид Арахамія пояснив, що у політсилі "не все так погано".

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 25 грудня – читайте далі.

​До теми Половину точно, – Арахамія розповів, скільки "слуг" візьмуть на наступні вибори

Оскарження Чауса

Екссуддя Микола Чаус подав 2 позови до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить, аби суд визнав незаконним його звільнення. з Дніпровського районного суду міста Києва.

Як Зеленський аплодував собі

Володимир Зеленський взяв участь у саміті послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". У фейсбуці Офісу Президента опублікували відео з "ляпом". Монтажери вставили невдалий кадр, який показав, що Зеленський нібито аплодував сам собі.

Зверніть увагу Зеленський дозволив офіційно висловлюватись про зовнішню політику лише собі, Шмигалю та Кулебі

Росія визнала присутність на Донбасі

У Ростові суд визнав, що війська Росії таки є на Донбасі. Однак це сталось ненароком. Сталося це під час винесення вироку щодо одного з військових.

Кива і "Правий сектор"

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива запевнив, що воював на Донбасі у складі "Правого сектору". Мовляв, він був ледь не правою рукою Дмитра Яроша.

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Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 25 грудня: дивіться відео