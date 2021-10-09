Вєсті.UA. Жир: Якою саме пташкою є Ані Лорак

Ані Лорак пояснила, чому 7 років обирала Росію для виступів. Мовляв, вона – пташка з великими крилами, а в Україні їй було тісно. Якою саме вона є пташкою – очевидно.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні протягом тижня – у програмі.

До теми Я пташка, яка дарує музику без кордонів, – Ані Лорак вперше прокоментувала виступи в Росії

Разумкова відправили у відставку

Дмитра Разумкова зняли з посади спікера Верховної Ради 7 жовтня. Вже 8 жовтня новим спікером обрали Руслана Стефанчука. Першим віцеспікером замість нього може стати Олександр Корнієнко.

Заява Мураєва про Україну

Євген Мураєв, який є ексдепутатом Верховної Ради, зробив неоднозначну заяву. Він сказав, що Україна може зникнути до 2050 року. Мовляв, причина – відсутність перспектив.

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Добкін не вважає Путіна злочинцем

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін не захотів називати Володимира Путіна злочинцем. Він вважає, що "від цього нічого не зміниться. Українці обурились через таку позицію.

В ОПЗЖ заговорили про репресії

Юрій Бойко з "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що відставка Разумкова схожа на сталінські репресії. Політсила засудила "слуг народу" за таке рішення.

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Дивіться підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 9 жовтня: відео