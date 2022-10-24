У Києві знову почалися відключення світла: де можна подивитися графік
24 жовтня 2022 , 12:46Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці знову почалися стабілізаційні відключення світла. Також киян, як і всіх українців, закликали максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.
За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. Вчора повідомлялося, що кияни різко збільшили споживання електроенергії.
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Де подивитись графік відключень світла у Києві
ДТЕК "Київські електромережі" надали спрощений графік відключень.
- Його можна подивитися на сайті Yasno. Щоб подивитися, коли на вашій вулиці вимкнуть електроенергію, потрібно ввести свою адресу.
- Також отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот у телеграмі YASNO.
- Крім цього, є графік відключень у форматі списку за районами.
Графік відключень світла у Києві:
Якщо ваша вулиця не вказана, отже відключення електроенергії там не планується.
В Україні вводять обмежене споживання електроенергії та закликають українців економити
- У КМДА жаліються, що кияни не економлять електроенергію. Все тому, що люди масово вмикають електрообігрівачі.
- Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" ввів тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у: Харківській, Полтавській, Сумській областях.
- Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого російськими обстрілами обладнання.
- Також відключення світла заплановані у Рівненській області.
- Досі є проблеми з електроенергією на Хмельниччині – у багатьох населених пунктах після обстрілів 22 жовтня ще немає світла.
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