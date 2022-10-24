У Києві знову почалися відключення світла: де можна подивитися графік

У столиці знову почалися стабілізаційні відключення світла. Також киян, як і всіх українців, закликали максимально зменшити використання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі країни.

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві почалися стабілізаційні відключення світла. Вчора повідомлялося, що кияни різко збільшили споживання електроенергії.

До теми Укренерго знову попереджає про можливі відключення: в яких регіонах не буде світла

Де подивитись графік відключень світла у Києві

ДТЕК "Київські електромережі" надали спрощений графік відключень.

Його можна подивитися на сайті Yasno. Щоб подивитися, коли на вашій вулиці вимкнуть електроенергію, потрібно ввести свою адресу.

Також отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот у телеграмі YASNO.

Крім цього, є графік відключень у форматі списку за районами.

Графік відключень світла у Києві:

Якщо ваша вулиця не вказана, отже відключення електроенергії там не планується.

В Україні вводять обмежене споживання електроенергії та закликають українців економити

У КМДА жаліються, що кияни не економлять електроенергію. Все тому, що люди масово вмикають електрообігрівачі.

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" ввів тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у: Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого російськими обстрілами обладнання.

Також відключення світла заплановані у Рівненській області.

Досі є проблеми з електроенергією на Хмельниччині – у багатьох населених пунктах після обстрілів 22 жовтня ще немає світла.

Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

Актуально – Що робити, якщо немає світла, газу та води: дивіться відео