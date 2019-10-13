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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Михайло Дубинянський

      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский

      996
      Ветераны ООС анонсировали марш в центре Киева в День защитника Украины
      Ветераны ООС анонсировали марш в центре Киева в День защитника Украины / 24 канал

      День защитника Украины обещает новому президенту новые акции протеста. Правда, состав протестующих неоднороден.

      Кем-то владеет эмоцио, то бишь органическое неприятие Зеленского. А другими движет рацио – стремление повлиять на политику Зе. Направить Банковую на путь истинный. Перевоспитать Владимира Александровича в патриотическом духе.

      Причем если мы беспристрастно оценим перспективы такого воспитания, то обнаружится любопытный парадокс. Фактически гарант уже сделал в адрес своих противников больше реверансов, чем в адрес собственных избирателей.

       

      К теме: Почему патриотов бесит призрак капитуляции

      Зеленского обвиняли в антипатриотизме. И глава государства не устает выступать с патриотическими речами. Порой даже гротескными – вроде прославления мифических казаков, штурмовавших Дюнкерк.

      В то же время многие сторонники Зе голосовали за него, ожидая существенного снижения коммунальных тарифов. Но в обозримой перспективе ничего подобного не предвидится.

      Зеленскому инкриминировали русскоязычность. И за полгода Владимир Александрович заметно поднаторел в государственном языке. Сейчас он способен общаться на украинском 14 часов подряд – пусть и с неизбежными ошибками.

      В то же время многие сторонники Зе голосовали за него, ожидая благоприятных условий для малого бизнеса. Но вместо этого получили беспощадную фискализацию.

      Зеленского упрекали в том, что его президентство станет раздольем для Медведчука и компании. И в результате ОПЗЖ проиграла парламентские выборы, а 112-й канал остался без лицензий на цифровое вещание.

      В то же время многие сторонники Зе голосовали за него, ожидая пересмотра гуманитарной политики. Но корректировать образовательный или языковой законы никто не спешит, и соответствующие заявления уже прозвучали на министерском уровне.

      А теперь представим, что, столкнувшись с позицией Кремля, мирные инициативы Банковой зайдут в тупик. Тогда мы увидим продолжение той же тенденции. Противники Зеленского, митингующие против капитуляции, будут вознаграждены. А значительная часть сторонников Зе, голосовавшая за него ради скорого мира, останется ни с чем.

      Такой сценарий не просто реалистичен: он хорошо укладывается в общую логику событий. Достаточно вспомнить настроения, царившие накануне второго тура президентских выборов.

      В лагере своих противников Владимир Зеленский позиционировался как эрзац-Бойко. Как заменитель настоящего Бойко, которого Петру Алексеевичу так и не удалось вытащить во второй тур. Соответственно, все пропагандистские наработки, заготовленные для пророссийского спарринг-партнера, достались Зеленскому. Вплоть до рассказов о том, что за победой Зе последуют массовые депортации украинцев в Сибирь.

      В то же время позиционирование Зеленского среди собственных сторонников было куда более сложным и запутанным. Одни видели его украинским Рейганом, другие – местным Ли Куан Ю, третьи – отечественным Лукашенко, четвертые – доморощенным Ганди, а пятые – и вовсе учителем Голобородько…

      Но показать, что ты не Бойко, намного легче, чем доказать, что ты Рейган, Ганди и Лукашенко в одном лице. И у президента Зе намного больше шансов справиться именно с первой задачей. Хотя это вряд ли смягчит ту часть патриотов, которая отвергает Зеленского на уровне эмоционального, а не рационального.

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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини політики Протести Володимир Зеленський Президент України
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