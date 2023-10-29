Відбудеться повернення до трендів: чи відволікає війна в Ізраїлі світ від України

Сьогодні увага світової спільноти звернена до того, що відбувається між Ізраїлем та ХАМАС. Проте така ситуація має тимчасовий характер, адже новий інформаційний голос завжди перекриватиме попередній.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, додавши, що коли певний інформаційний привід гасне, тоді повертаються довготривалі тренди. Відтак тема України може знову з'явитися на перших шпальтах ЗМІ.

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Коли увага світу повернеться до України

До конфліктів та війн на Близькому Сході уже звикли. Протистояння Ізраїлю і ХАМАС триває майже 100 років, адже перші єврейські погроми почалися ще в 1920 роках. Відтоді були безперервеі кризи й війна за війною.

Війна Росії з Україною – це щось зовсім нове. Для Європи війни між державами є нехарактерною ситуацією. Тому тема конфлікту в Секторі Гази буде слабшати, ця новина минатиме, а тема України повернеться,

– розповів Аббас Галлямов.

Якщо говорити лише про інформаційну складову, то зменшення інтересу до конфлікту в Ізраїлі – це питання декількох тижнів, можливо, місяця. Навряд чи ця тема триматиметься у топі новин довше.

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На ситуацію впливатиме й наявність інформаційних приводів. Якщо, наприклад, ХАМАС скоїть нове беззаконня, тоді буде нова хвиля зацікавлення цією темою. Якщо нічого драматичного не станеться, то до атак Ізраїлю по Сектору Гази чи періодичних наземних рейдів, люди швидко звикнуть.

Також все залежатиме і від того, що відбуватиметься на фронті в Україні.

Одна справа, коли триває окопна війна й сторони нікуди не рухаються, тоді інформаційно це може залишатися на задньому плані. Але якщо ЗСУ стрімко підуть вперед, то це зовсім інша історія,

– підкреслив Галлямов.

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