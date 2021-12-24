Взаємини залежать від двох сторін, – Єрмак про відновлення авіасполучення з Білоруссю

Андрій Єрмак заявив, що до певного часу в України були дуже хороші відносини з Білоруссю. Водночас події, які відбулися у країні, змусили українську сторону відповідно реагувати.

Глава Офісу Президента Єрмак зауважив, що відновлення авіасполучення з Білоруссю залежить від ситуації у країні-сусідці. Україна – мирна держава.

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Вона точно зацікавлена в хороших стосунках зі своїми сусідами. Це стосується не лише Білорусі, а всіх країн. Але взаємини залежать і від другої сторони,

– заявив Єрмак.

Ця друга сторона має поділяти цінності України. Єрмак нагадав, що у нашій державі відбулися дві революції. В Україні свобода людини, свобода слова, демократія завойовані кров'ю та тисячами життів наших людей.

Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Авіасполучення з Білоруссю Україна закрила ще у травні 2021 року.

Це сталося після того, як у Мінську примусово посадили літак авіакомпанії Ryanair. На борту перебував Роман Протасевич – засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA.

Протасевича та його дівчину – Софію Сапегу – затримали.

У ЄС ухвалили рішення заборонити своїм авіакомпаніям літати на територію Білорусі.

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