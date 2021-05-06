Взаємодія України та США є внеском у безпеку світу, – Кулеба про зустріч з Блінкеном

Дмитро Кулеба вранці 6 травня зустрівся з Ентоні Блінкеном. Міністр закордонних справ України поділився враженнями після розмови з держсекретарем США.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Деталі від Кулеби
Дуже важливо, що Блінкен здійснив свій перший візит у центрально-східну частину Європу, саме в Київ. Про це очільник українського МЗС написав у своєму твітері.
Актуально Блінкен прибув у Київ, а Держдеп оприлюднив із цього приводу заяву
Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі – це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору,
– заявив міністр.
До речі, у своєму дописі Кулеба називає Блінкена другом та колегою.
Зауважимо, раніше Кулеба казав, що на зустрічі з держсекретарем хоче обговорити список військової підтримки від Вашингтону. Він планував попросити у США системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.
Глава МЗС казав, що Україна не лише хоче отримати зброю, але й купити її для того, щоб партнерство між державами було взаємовигідним.
Що відомо про візит Блінкена в Україну
- 27 квітня американські ЗМІ заявили, що держсекретар планує візит в Україну. 30 квітня чиновник сам підтвердив цю інформацію.
- Блінкен прибув до Києва вночі проти 6 травня. В Україні, крім Кулеби, держсекретар США поспілкується з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
- За словами держсекретаря, він обговорить з українськими колегами російську агресію на Сході України, реформи та партнерство між державами.