Вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині ворог здійснив 3 нальоти гелікоптерами Мі-8

На Півдні російські окупанти продовжують здійснювати артилерійські та повітряні атаки. Ударів ворог завдає як по позиціях українських військових, так і по мирних населених пунктах.

Протягом доби 25 травня загарбники здійснили 3 нальоти військовими гвинтокрилами вздовж лінії зіткнення у Миколаївській та Херсонській областях. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" у ніч проти 26 травня.

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Що відбувалось на Півдні України 25 травня

В ОК "Південь" зазначили, що 3 нальоти по лінії зіткнення на Херсонщині та Миколаївщині ворог здійснив гвинтокрилами Мі-8 – по 2 – 3 одиниці в групі. Один з цих авіаційних нападів трійкою ворожих гелікоптерів Збройним Силам України вдалось зірвати – окупанти, ухиляючись від українського вогню, повернулись на свої вихідні позиції.

Унаслідок артилерійських обстрілів ворога вздовж лінії зіткнення, зокрема й причіпною гарматою "Гіацинт-Б" калібру 152 міліметри, зафіксовано влучання нездетонованого снаряду у житловий будинок, через що одна цивільна людина отримала поранення.

Снаряд було успішно знешкоджено співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій, потерпілому надали медичну допомогу. В ОК "Південь" запевнили, що про кожне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права інформують компетентні органи.

При цьому ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку, намагаючись виявити позиції Збройних Сил України, а також має на меті визначити способи протидії українським військовим вздовж узбережжя Одещини та Миколаївщини.

Зведення ОК "Південь" за 25 травня: дивіться відео

Втрати ворога на Півдні

Попри активні обстріли артилерією та авіацією, ворог продовжує зазнавати втрат на Півдні. Так, за добу 25 травня нашим захисникам та захисницям вдалось знищити:

20 російських окупантів;

2 самохідні артилерійські установки противника;

1 зенітну установку загарбників;

автомобільну техніку ворога.

Нагадаємо, що станом на 25 травня Збройні Сили України з 24 лютого загалом знищили 29 450 російських окупантів. Крім того, ворог зазнав нищівних втрат у техніці.

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