ЗСУ вразили Пентагон і вибухи на окупованих територіях: основне за 171 день війни

Українські захисники та захисниці продовжують давати відсіч російським окупантам. Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат.

Ще один день наближає Україну до перемоги. 24 канал зібрав найголовнішу інформацію про ситуацію на фронті.

Читайте також Україна отримала нові M270 MLRS і NYT про колосальні втрати росіян: основне за 170 день війни

17:54 Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про те, що Україна отримала перші 4 САУ Zuzana.

17:41 Представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що територію Запорізької АЕС замінували члени ПВК Вагнера. Причиною того є те, що регулярна армія часто відмовляється виконувати такі доручення або вимагає письмового наказу.

17:11 Голова Миколаївської ОВА ВІталій Кім повідомив, що після вибухів на Херсонщині серед окупантів почалася паніка. російське командування намагається втекти на лівий берег Дніпра.

16:42 До Італії прибуло перше судно з українським зерном.

16:39 Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про гучний вибух у місті.

16:33 Депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань заявив, що після удару по переправі на Каховській ГЕС, в окупантів не залишилося шляхів навіть для постачання їжі.

За словами Хланя, біля Херсона зараз перебуває близько 20 тисяч окупантів, однак можливості поповнювати резерви у ворога тепер немає.

16:14 На тимчасово окупованих територіях пролунала серія вибухів. На Херсонщині вибухи пролунали в:

Чаплинці Каховського району;

Нижніх Сірогозах у Генічеському районі;

Новотроїцькому;

Також вибухи пролунали і в Мелітополі у південно-східній частині міста.

15:53 У Запоріжжя приїхала спеціальна машина радіохімічної розвідки важкого типу СМРХР-В. Її використовуватимуть з іншими суб'єктами моніторингу довкілля на тлі російських провокацій на ЗАЕС.

15:34 У Харківській ОВА повідомили, що з 1 вересня навчання у школах розпочнеться онлайн через постійні обстріли.

15:23 Директор департаменту Північної Америки російського мзс алєксандр дарчієв пригрозив "географічним розширенням спецоперації" через надання Україні західної зброї, зокрема далекобійної. Представник кремля ганебно заявив, що зброя нібито загрожує росії, квазіутворенням на Донбасі та тимчасово окупованих територіям.

15:14 З порту "Чорноморськ" вийшов 6 караван з українським продовольством.

15:10 Уряд Естонії остаточно схвалив заборону на в'їзд росіянам з 18 серпня.

14:51 Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що найімовірніше свої винищувачі Братислава надасть Україні. У пресслужбі відомства наголосили, що Словаччина зацікавлена у наданні авіації Україні, оскільки там з початком російського вторгнення виникають проблеми з ремонтом МіГ-29.

14:45 На Кіровоградщину прибув ще один потяг з евакуйованими з Донеччини. Серед них здебільшого жінки, діти, хворі та маломобільні громадяни.

14:41 У Литві відкрили кримінальне провадження проти проросійського блогера та пропагандиста анатолія шарія за статтею про відмивання коштів.

14:36 У небі над Одещиною ЗСУ знищили ворожий безпілотник.

14:27 Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська після невдалих спроб штурму на Південнобузькому напрямку залишилися на зайнятих раніше позиціях.

14:24 Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему незаконного збагачення у Запоріжжі. Чиновники вирішили заробляти на дозволах для громадян на перетин лінії розмежування. Щоденний незаконний прибуток зловмисників складав 2 мільйони гривень.

14:22 СБУ повідомила про підозру 35-річній киянці, яка здавала російській фсб місця дислокації українських військових. Жінку затримали під час зйомки нею військової частини.

14:04 російські загарбники продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Відомо, що між "вильотом" і "прильотом" усього 5 секунд. Це вкотре доводить, що вороги б'ють атакують станцію з позицій, розташованих неподалік неї.

13:51 Тим часом росіяни у тимчасово окупованому Щасті записали відеозвернення до владіміра путіна. Вони попрохали президента вплинути на виплати заробітної плати, адже загарбників, як виявилось, нахабно обдурили.

13:48 Прокуратура передала на потреби держави майно колишнього народного депутата Дмитра Святаша. Мовиться про 600 мільйонів гривень. Саме же колишній народний обранець зараз переховується у росії та перебуває у розшуку.

13:42 Чого тільки не знайдеш у "трофейних" танках росіян. Так, нашим військовим вдалось виявити там цілого росіянина. окупант, правда, був не на жарт переляканим. А решту членів екіпажу до того ліквідували.

13:03 У Литві запропонували не кожній країні окремо ухвалювати рішення про заборону в'їзду. Там переконані, що відповідне рішення має бути ухвалене на рівні Європейського Союзу. Нагадаємо, що напередодні Естонія заборонила в'їзд у свою країну тих росіян, котрі отримали шенгенську візу.

12:52 Українські військові продовжують ефективно знищувати ворога. Так, за минулу добу війська ППО ліквідували ворожий штурмовик, а також відразу чотири БпЛА.

12:17 У москві вирішили поставити США ультиматум. Якщо останні визнають росію країною-спонсором тероризму, то дипломатичним відносинам настане кінець.

11:55 Неспокійною залишається ситуація на Запорізькій АЕС. Станцію ворог обстрілює з Водяного. Крім того, загарбники готуються до провокацій, які вони планують зробити під українським прапором, щоб звинуватити потім у всьому ЗСУ.

11:48 окупанти продовжують тероризувати мирне населення України та використовувати заборонену зброю. Відомо, що за минулу добу ворог атакував Руську Лозову, що на Харківщині, фосфорними бомбами. Про постраждалих інформації не надходило. Натомість відомо про те, що згоріли кілька будинків.

11:15 А от у Пентагоні вражені ефективністю українського війська. Його за шкалою від 0 до 10 оцінили у приголомшливі 12 балів.

11:02 Надійшла інформація і з інших регіонів України за минулу добу.

Запоріжжя. Ворог 12 серпня близько 19:15 завдав удару по самому місту. Випустили окупанти 5 ракет. Відомо, що поруйновані об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі. Одна людина загинула, а ще одна зазнала серйозних осколкових поранень.

Ворог 12 серпня близько 19:15 завдав удару по самому місту. Випустили окупанти 5 ракет. Відомо, що поруйновані об'єкти інфраструктури у Шевченківському районі. Одна людина загинула, а ще одна зазнала серйозних осколкових поранень. Сумщина. В області ніч проти 13 серпня була порівняно тихою. Натомість під ранок ворог обстріляв Шосткинський район. Як з мінометів, так і з артилерії. Цілили окупанти по природоохоронній території.

В області ніч проти 13 серпня була порівняно тихою. Натомість під ранок ворог обстріляв Шосткинський район. Як з мінометів, так і з артилерії. Цілили окупанти по природоохоронній території. Харківщина. Вночі ворог завдав ракетного удару по Немишлянському району. Відомо, що руйнувань зазнав готельно-ресторанний комплекс. Снаряд влучив у газон поруч зі спорудою.

Вночі ворог завдав ракетного удару по Немишлянському району. Відомо, що руйнувань зазнав готельно-ресторанний комплекс. Снаряд влучив у газон поруч зі спорудою. Донеччина. Ворог завдав ракетних ударів по Кураховому – базі відпочинку – та Торецьку – житловому приватному сектору. Бив з "Градів", "Ураганів", "Смерчів" по Авдіївці, Бахмуту, Краматорську, Первомайську, Мар'їнці, Галіцинівці, Карлівці, а також Яковлівці. Загинуло упродовж минулої доби п'ятеро людей, ще 35 зазнали поранень.

10:57 Тим часом на Херсонщині ворог не припиняє тероризувати мирне населення. З перевірками загарбники ходять по квартирах мешканців навіть уночі. Відомо також про викрадення людей.

10:32 Ворог продовжує обстрілювати Донецьку область. Упродовж минулої доби окупанти там забрали життя п'ятьох мирних мешканців. Внаслідок ударів по Краматорську та Бахмуту поранень також зазнали діти.

10:28 У розвідці Великої Британії назвали ключову вразливість російських загарбників на Півдні України. Аналітики відомства зазначили, що нею залишаються мости. Оскільки ЗСУ продовжує їх нищити, то у ворога суттєво скорочуються логістичні ланцюжки, а разом із тим – спроможність стримувати атаку або йти вперед.

10:19 У ніч проти 13 серпня російські військові обстріляли не лише Харків, а й область. Внаслідок цього поранень зазнали відразу троє людей: 56-річний чоловік у Харківському районі, 84-річна жінка та 13-річний хлопець у Богодухівському. Останній зараз перебуває у важкому стані, розповів глава ОВА Олег Синєгубов.

09:32 У мережі з'явились супутникові знімки MAXAR з аеродрому "Зябрівка". Вони свідчать про те, що на злітно-посадковій смузі не просто загорівся двигун якоїсь з машин. Мовиться про вибух. І це міг бути танк Т-72 та боєприпас до нього.



Супутникові знімки MAXAR з аеродрому "Зябрівка" / Фото з MAXAR

09:26 Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ленд-ліз, який невдовзі має надійти до України. Він зауважив, що у США заводи працюють у три зміни, щоб забезпечити нашу державу зброєю.

09:21 У Генштабі ЗСУ поділились актуальною інформацією щодо втрат ворога. Станом на 13 серпня наші захисники та захисниці ліквідували 43 400 російських бійців, а це означає, що упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили ще 200 окупантів.



Актуальні втрати ворога станом на 13 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

08:56 Сергій Гайдай розповів, що росіяни продовжують обстрілювати Луганщину. Роблять вони це тому, що ніяк не можуть вийти на адміністративні межі області.

08:39 Неспокійною ця ніч була і для мешканців Дніпропетровської області. Ворог знову з "Градів" атакував Криворізький та Нікопольський райони. Відомо про пошкоджену інфраструктуру. Що стосується жертв, то їх, на щастя, немає.

08:06 У багатьох регіонах України пролунала повітряна тривога. А вже об 08:18 почали подавати сигнали про відбої. Останньою була Миколаївська область, де повітряна тривога закінчилась об 09:01.

07:16 Мер Харкова Ігор Терехов показав наслідки нічного обстрілу міста. Ворог пошкодив будинки, комунікацію, а також тролейбуси.



Наслідки нічних обстрілів Харкова / Фото з телеграма Ігоря Терехова

07:15 У Генштабі ЗСУ поділились актуальною інформацією з фронту. Там зазначили, що нашим захисникам вдалось відбити ворожий наступ на Південнобузькому, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Усюди ворог зазнав поразки, тож змушений був відійти.

06:40 Тим часом у росії почалася прихована "промислова мобілізація". У кремлі вже взяли під контроль оборонний сектор. Співробітникам багатьох підприємств заборонили йти у відпустки, або їх перенесли на невизначений термін.

06:21 В Інституті з вивчення війни розповіли про ситуацію у Пісках. Ворог, який вже не перший день говорить про контроль над селищем, насправді зрівнює його з землею. А робить це він за допомогою термобаричних артилерійських систем.

05:52 У Міноборони Великої Британії озвучили наслідки вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. У відомстві зауважили, що це негативно вплинуло на стан чорноморського флоту країни-агресорки. Боєздатність останнього суттєво знизилась.

04:49 Невдовзі може відбутись зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Як розповідають журналісти, вона буде першою на рівні президентів.

04:46 Дружина командира "Редіса" Катерина Прокопенко в інтерв'ю 24 каналу прокоментувала теракт в Оленівці. Вона наголосила, що російські загарбники продовжують зачищати сліди. Самі ж тіла загиблих ворог вивозить у невідомому напрямку. Тим часом міжнародні організації не роблять нічого, щоб отримати правдиву інформацію щодо злочинних дій окупантів.

03:42 В ОК "Південь" розповіли, якою була минула доба у регіоні. У відомстві зауважили, що російські бійці намагались з усіх сил атакувати як з танків, так і авіації позиції ЗСУ. Водночас не минулось і без втрат ворога:

46 окупантів;

15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

01:51 У багатьох областях України пролунали повітряні тривоги. Під час цього у Харкові та Дніпрі почули вибухи.

01:28 Українські військові влучили в автомобільний міст дамби Нової Каховки. Об'єкт, яким зараз активно користується ворог, виведений з ладу. У ЗСУ вже підтвердили, що відповідна атака – справа рук наших захисників, спрямована на порушення логістики окупантів.

00:37 На Київщині у лісі знайшли тіло розстріляного російськими військовими українця. Його виявили поблизу узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка. За попередніми даними, жертвою ворога став 58-річний Олег Кончаковський.

00:07 Аналітики у Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Мовиться про винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, літаки-розвідники, а також кілька складів боєприпасів.