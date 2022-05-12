Вже 19 разів: ЗСУ потужно вдарили по російській техніці та складах у Чорнобаївці

Збройні Сили України потужно атакували російських окупантів у Чорнобаївці. Там кілька годин детонувала ворожа вибухівка.

Відповідну заяву зробив Олексій Арестович. Це трапилось 12 травня, на 78 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ потужно атакували ворога в Чорнобаїці

Чорнобаївка – удар по накопиченню техніки та складам ракетно-артилерійського озброєння та бойових припасах. Детонація понад 3 години.

Здійснилося. Серія 19,

– написав Арестович.

Радник глави ОП пояснив, що подробиці атаки в опублікованому ним відео та опублікував комічні кадри.

Арестович додав ілюстративні кадри про атаку ЗСУ проти окупантів в Чорнобаїці: дивіться відео