Вже 22 дитини загинули на Харківщині від рук окупантів, ще більше – поранені

11 квітня 2022 , 15:13
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

Від початку повномасштабного російського вторгнення у Харківській області вже загинули 22 дитини, ще 51 – зазнали поранень.

Окупанти цинічно обстрілюють мирне населення, цивільні об'єкти і зухвало вбивають дітей.

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Вчорашні обстріли у Балаклії

Вдень 10 квітня росіяни обстріляли тимчасово окуповану Балаклію Ізюмського району. Серед трьох загиблих мирних жителів була дитина віком 7 років.

Зруйновані школи й садочки

У Харкові окупанти своїми обстрілами пошкодили 164 освітні заклади:

  • 86 шкіл,
  • 66 дитсадків,
  • 9 закладів позашкільної освіти,
  • 3 будівлі управлінь освіти.

Повністю зруйнували одну школа та 3 дитячі садки. Щоправда, ці дані ще не остаточні.

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Автор: Ольга Музика