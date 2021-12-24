Вже у березні можуть пройти перші місцеві вибори на Донбасі

Центральна виборча комісія направила запити до військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей. Суть звернення – можливість організації підготовки та проведення місцевих виборів.

Вибори заплановано на 27 березня 2022 року. Мовиться про окремі територіальні громади. Тут таке голосування відбудеться вперше.

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На Донбасі існує загроза виборам

Як пояснили у ЦВК, необхідність проведення виборів є зумовленою тим, що у Донецькій і Луганській областях триває Операція Об’єднаних сил.

Відповідно на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців, інших суб’єктів і учасників виборчого процесу, а також належному забезпеченню організації підготовки та проведення виборів із дотриманням вимог Кодексу,

– наголосили в Центрвиборчкомі.

У Комісії додали, що в такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів вони можуть ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій. Таке було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року.

"Ми – не уповноважені самостійно визначати можливість забезпечення належного рівня безпеки та можливість уникнення терористичної загрози під час організації та проведення виборів на цих територіях", – наголосили у ЦВК.

Рішення про перші вибори мають ухвалити до 16 січня

Відповідно до Виборчого кодексу, перші вибори можуть проводити двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня. Їх Комісія має призначити не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів.

Отже, у разі визнання можливим організувати голосування в останню неділю березня 2022 року ЦВК повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше ніж 16 січня 2022 року.

Таким чином, Центрвиборчком очікує на відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше ніж 13 січня 2022 року.

"Дії та рішення ЦВК – завжди спрямовані виключно на забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав і принципів вільного, демократичного виборчого процесу. Тож, ЦВК очікує на обґрунтовані висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА", – констатували у ЦВК.

За словами Комісії, це дасть достатньо підстав для ухвалення рішення щодо можливості безпечного проведення місцевих виборів на Донбасі.

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Головне про вибори на Донбасі

У серпні ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести голосування.

Крім окупованих територій, у списку опинилися віддалені від зони бойових дій громади.

Тоді до переліку увійшли 18 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та Сєвєродонецького і Щастинського районів, що на Луганщині. Зауважимо, вибори народних депутатів там проводили.

15 вересня ЦВК заявила, що проведе вибори у цих громадах, коли для цього створять необхідні умови.

Свої сподівання щодо відновлення прав виборців у 18 громадах висловлювали також посли країн G7.

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