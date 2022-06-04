Вже без довжелезних колон, – командир ОТУ "Північ" розповів, як окупанти змінили тактику
Джерело:фейсбук Головнокомандувача ЗСУ
На початку вторгнення Росії окупанти заходили на Північ величезними колонами та зовсім не готувались до бою. Тепер же вони змінили тактику.
Через таку стратегію загарбники й отримали жорстку відповідь у лютому – березні. Про це розповів бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ".
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Тепер тактика окупантів інша
Зараз росіяни не вишиковуються довжелезними колонами. Командир зазначив, що вони намагаються діяти ротними й взводними групами з різних напрямків. Переважно, по польових дорогах або й зовсім не по дорогах.
Тобто тактику вони змінили,
– констатував Красильников.
Різниця між бойовиками з Донбасу та російськими військовими
Також він розповів, що бої вели з найманцями з квазіреспублік на Донбасі. При цьому деколи їм було важче протистояти, ніж підрозділам регулярних сил Росії. За словами Красильникова, російські загарбники мають мотивацію. Вони вважають себе навіть не другою, а першою армією світу.
Однак бойовики чіткіше розуміли серйозність ЗСУ, тому готувались ретельно.
Яка ситуація на Півночі
- Останніми тижнями окупанти активно обстрілюють територію Сумської та Чернігівської областей. Ракети летять з території прикордонних регіонів Росії. Наприклад, 3 червня на Сумщині було 8 прильотів з мінометів біля Старікового. Потім 5 вибухів пролунали біля селища Шалигіне.
- Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що після 4 ранку 4 червня на території області працював ворожий літак. Чули 4 на території Сумського району.
- Російські окупанти укріплюють свої позиції біля кордону з Сумською та Чернігівською областями. Вони переміщають туди свої війська. Тому експерти оцінюють ймовірність повторного наступу на Півночі.
- Влада Києва наголосила, що загроза нападу на столицю зберігатиметься до кінця війни. Однак для повторного наступу ворогу потрібно створити велике угрупування військ, ворог не зможе зробити цього швидко.
- Радник глави ОП Олексій Арестович виключає ймовірність наземного наступу росіян на Сумщині.
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