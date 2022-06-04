Вже без довжелезних колон, – командир ОТУ "Північ" розповів, як окупанти змінили тактику

4 червня 2022 , 11:28
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Джерело:

фейсбук Головнокомандувача ЗСУ

На початку вторгнення Росії окупанти заходили на Північ величезними колонами та зовсім не готувались до бою. Тепер же вони змінили тактику.

Через таку стратегію загарбники й отримали жорстку відповідь у лютому – березні. Про це розповів бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ".

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Тепер тактика окупантів інша

Зараз росіяни не вишиковуються довжелезними колонами. Командир зазначив, що вони намагаються діяти ротними й взводними групами з різних напрямків. Переважно, по польових дорогах або й зовсім не по дорогах. 

Тобто тактику вони змінили,
– констатував Красильников.

Різниця між бойовиками з Донбасу та російськими військовими

Також він розповів, що бої вели з найманцями з квазіреспублік на Донбасі. При цьому деколи їм було важче протистояти, ніж підрозділам регулярних сил Росії. За словами Красильникова, російські загарбники мають мотивацію. Вони вважають себе навіть не другою, а першою армією світу.

Однак бойовики чіткіше розуміли серйозність ЗСУ, тому готувались ретельно.

Яка ситуація на Півночі

  • Останніми тижнями окупанти активно обстрілюють територію Сумської та Чернігівської областей. Ракети летять з території прикордонних регіонів Росії. Наприклад, 3 червня на Сумщині було 8 прильотів з мінометів біля Старікового. Потім 5 вибухів пролунали біля селища Шалигіне.
  • Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що після 4 ранку 4 червня на території області працював ворожий літак. Чули 4 на території Сумського району.
  • Російські окупанти укріплюють свої позиції біля кордону з Сумською та Чернігівською областями. Вони переміщають туди свої війська. Тому експерти оцінюють ймовірність повторного наступу на Півночі.
  • Влада Києва наголосила, що загроза нападу на столицю зберігатиметься до кінця війни. Однак для повторного наступу ворогу потрібно створити велике угрупування військ, ворог не зможе зробити цього швидко.
  • Радник глави ОП Олексій Арестович виключає ймовірність наземного наступу росіян на Сумщині.

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Автор: Ольга Музика