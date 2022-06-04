Вже без довжелезних колон, – командир ОТУ "Північ" розповів, як окупанти змінили тактику

На початку вторгнення Росії окупанти заходили на Північ величезними колонами та зовсім не готувались до бою. Тепер же вони змінили тактику.

Через таку стратегію загарбники й отримали жорстку відповідь у лютому – березні. Про це розповів бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ".

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Тепер тактика окупантів інша

Зараз росіяни не вишиковуються довжелезними колонами. Командир зазначив, що вони намагаються діяти ротними й взводними групами з різних напрямків. Переважно, по польових дорогах або й зовсім не по дорогах.

Тобто тактику вони змінили,

– констатував Красильников.

Різниця між бойовиками з Донбасу та російськими військовими

Також він розповів, що бої вели з найманцями з квазіреспублік на Донбасі. При цьому деколи їм було важче протистояти, ніж підрозділам регулярних сил Росії. За словами Красильникова, російські загарбники мають мотивацію. Вони вважають себе навіть не другою, а першою армією світу.

Однак бойовики чіткіше розуміли серйозність ЗСУ, тому готувались ретельно.

Яка ситуація на Півночі

Останніми тижнями окупанти активно обстрілюють територію Сумської та Чернігівської областей. Ракети летять з території прикордонних регіонів Росії. Наприклад, 3 червня на Сумщині було 8 прильотів з мінометів біля Старікового. Потім 5 вибухів пролунали біля селища Шалигіне.

Глава Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що після 4 ранку 4 червня на території області працював ворожий літак. Чули 4 на території Сумського району.

Російські окупанти укріплюють свої позиції біля кордону з Сумською та Чернігівською областями. Вони переміщають туди свої війська. Тому експерти оцінюють ймовірність повторного наступу на Півночі.

Влада Києва наголосила, що загроза нападу на столицю зберігатиметься до кінця війни. Однак для повторного наступу ворогу потрібно створити велике угрупування військ, ворог не зможе зробити цього швидко.

Радник глави ОП Олексій Арестович виключає ймовірність наземного наступу росіян на Сумщині.

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