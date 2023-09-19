Вже у лікарні: мер розповів перші подробиці про постраждалого внаслідок атаки у Львові
Джерело:Андрій Садовий
Російські загарбники вранці 19 вересня атакували дронами Львів.. Мер міста Андрій Садовий розповів, що внаслідок атаки наразі постраждала лише одна людина.
Зокрема, цю людину дістали з-під завалів рятувальники. Наразі постраждалому надають допомогу медики.
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У Львові постраждала одна людина
Садовий зазначив, що станом на 6 годину 15 хвилин відомо лише про одного постраждалого внаслідок атаки на Львів. Раніше у мережі ширили повідомлення, що в місті постраждало дві людини.
З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки,
– наголосив мер Львова.
Очільник міста зазначив, що наразі постраждалий хлопець вже перебуває у лікарні. Зокрема, там йому надають всю необхідну допомогу медики.
Росіяни обстріляли Львів вночі
- Під час атаки "Шахедами" вночі 19 вересня російські безпілотники виявили й у Львівській області. Згодом очевидці повідомляли про гучні звуки вибухів.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицькій наголосив, що вибухи пов'язані з роботою Сил протиповітряної оборони. Він також закликав громадян не виходити з укриттів до відбою тривог.
- Далі міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотниками у місті є влучання. Він наголосив, що на місце подій вже виїхали рятувальні служби.
- Козицький розповідав, що з-під завалів вдалося витягти постраждалу людину. Спочатку повідомляли, що це жінка, а згодом уточнили, що це був чоловік.
- Варто зазначити, що під час повітряної тривоги вибухи також чули й в інших регіонах України. Зокрема, про гучні звуки повідомляли й жителі Хмельницької області, там також працювала українська ППО.
- Вибухи також лунали й у Кривому Розі в Дніпропетровській області. Тоді у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотних літальних апаратів та балістики.