Вже найближчої доби росіяни можуть розпочати наступ на Сєвєродонецьк, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на захопленні населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог також готується до наступу на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 4 квітня.

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Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів:

Рубіжне;

Попасна;

Троїцьке;

Авдіївка;

Мар'їнка;

Красногорівка.

Окрім цього, російські окупанти готуються до наступу, який, можливо, розпочнуть найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя,

– додали у Генштабі.

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Протягом поточної доби ЗСУ в зоні проведення ООС відбили 7 атак загарбників. Наші воїни також знищили 49 одиниць ворожої техніки.