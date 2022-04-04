Вже найближчої доби росіяни можуть розпочати наступ на Сєвєродонецьк, – Генштаб ЗСУ

4 квітня 2022 , 01:15
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на захопленні населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог також готується до наступу на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 4 квітня.

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Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів:

  • Рубіжне;
  • Попасна;
  • Троїцьке;
  • Авдіївка;
  • Мар'їнка;
  • Красногорівка.

Окрім цього, російські окупанти готуються до наступу, який, можливо, розпочнуть найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.

За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя,
– додали у Генштабі.

Зверніть увагу! Протягом поточної доби ЗСУ в зоні проведення ООС відбили 7 атак загарбників. Наші воїни також знищили 49 одиниць ворожої техніки.

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Автор: Олег Васьків