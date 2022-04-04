Вже найближчої доби росіяни можуть розпочати наступ на Сєвєродонецьк, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на захопленні населених пунктів на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог також готується до наступу на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.
Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України у ніч на 4 квітня.
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Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжив зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів:
- Рубіжне;
- Попасна;
- Троїцьке;
- Авдіївка;
- Мар'їнка;
- Красногорівка.
Окрім цього, російські окупанти готуються до наступу, який, можливо, розпочнуть найближчої доби у напрямку на Сєвєродонецьк і Велику Новосілку.
За підтримки авіації та артилерії противник продовжує штурм міста Маріуполя,
– додали у Генштабі.
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