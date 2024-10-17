Вже не вперше чую питання, що це нереалістично, – Зеленський про пункти Плану перемоги

Володимир Зеленський заявив, що вже не одноразово чув про те, що пукти українського Плану перемоги є нібито нереалістичними.

Про це президент України сказав під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у четвер, 17 жовтня, передає 24 Канал. За словами Володимира Зеленського, Україна заслуговує на те, щоб стати 33-м членом НАТО.

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Зеленський висловився про План перемоги

Під час пресконференції у Зеленського запитали, чи вважає він План перемоги, а зокрема пункти про запрошення до НАТО та дозвіл на удари вглиб Росії, реалістичним.

Вже не вперше я чую такі питання – реалістично це чи ні,

– відповів глава держави.

Попри це, за словами президента, він вірить в українців. Зеленський додав, що саме народ є нашою наголовнішою зброєю.

Але ми втрачаємо наших людей і це проблема війни, особливо коли ми говоримо про довгу війну. Це велика трагедія для нас,

– наголосив він.

За словами Володимира Зеленського, якщо ми не втратимо єдність, Україна точно переможе. Водночас велику роль також грає єдність наших партнерів.

До слова, раніше президент заявив, що якщо країни Заходу не підтримають План перемоги, то Україна продовжить боротися, однак це буде набагато складніше.