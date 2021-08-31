Вже й не знають чого очікувати: у Кремлі назвали кожну українську владу "все тупиковішою"

У Кремлі відзначилися черговою недолугою заявою про Україну. Цього разу російський міністр закордонних справ оголосив в Україні "кризу", бо кожна наступна влада стає "все тупиковішою".

Що на цей раз заявив Лавров

Сергій Лавров побідкався, що вже навіть не знає, чого очікувати від України. Настільки дії нашої влади йому не подобаються.

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Що стосується української кризи, там в принципі кожен режим стає все тупіковішим і тупіковішим. Я навіть не знаю, чого чекати,

– наголосив міністр.

Однією з найбільших "проблем" теперішньої української влади росіянин вважає санкції проти громадян України.

Дивіться відео чергової недолугої заяви Лаврова про Україну:

Про які санкції мовиться

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти низки громадян України. Серед них був підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук, проросійський політик Тарас Козак, пропагандист Анатолій Шарій тощо.