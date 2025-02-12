Рада підтримала продовження терміну проходження ВЛК "обмежено придатними"

12 лютого на засіданні Верховної Ради був розглянутий законопроєкт, який передбачає продовження строків проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних". 313 народних обранців проголосували за документ в цілому.

В ухваленому законопроєкті № 12457 наголошується обов'язковість проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

Дивіться також В Україні хочуть планово відмовитися від мобілізації: в ОП розповіли деталі

До якої дати продовжили ВЛК для "обмежено придатних"

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю) ззобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторну ВЛК.

Нагадаємо, що раніше "обмежено придатні" мали пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025 року. Втім, влада вирішила продовжити строки проходження ВЛК для цієї категорії громадян. Оскільки менше ніж половина з "обмежено придатних" пройшла медкомісію до зазначеної дати. В Раді визнали, що на цю ситуацію повпливали, зокрема, й об'єктивні причини. Серед них – погано забезпечена комунікаційна рамка. Людям недостатньо добре пояснили, у який спосіб потрібно проходити ВЛК: робити це самому чи чекати на повістку. Крім того, було велике навантаження на ТЦК. Втім, тепер процес проходження ВЛК спростили. Направлення можна отримати в "Резерв+" без візитів до військкомату.