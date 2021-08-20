Україна технічно вже приєдналася до ЄС: для самостійних подорожей достатньо встановити Дію

Україна стала однією з перших країн світу, яка інтегрувалася до єдиного цифрового ринку Євросоюзу у напрямку паспортів вакцинації. Станом на 10:00 20 серпня Україна технічно приєдналася до ЄС.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на українських кордонах тепер мають право вільно приймати громадян інших країн. Українські прикордонники вже можуть перевіряти чинність їхніх європейських паспортів вакцинації.

Зауважте Незабаром кожен українець зможе завантажити COVID-сертифікат у смартфоні

Посадовець наголосив, що залишилося дочекатися, доки Play Market та App Store оновлять Дію. Тоді українські зможуть завантажити додаток, згенерувати COVID-сертифікат та подорожувати до країн ЄС.

Водночас через певні технічні моменти українцям порадили стежити за рекомендаціями Міністерства закордонних справ України та Міністерства охорони здоров'я.

Додаток оновлюється. Це може зайняти кілька годин або кілька днів. Інформація оновлюється. Потрібно ще кілька днів, щоб повноцінно усі українці отримали оновлену версію,

– наголосив Федоров.

За словами посадовця, наразі усе залежить від Google та Apple. Зі свого боку Україна вже виконала усі умови.

ЄС визнав українські паспорти вакцинації

Історична подія відбулася 19 серпня: у ЄС визнали, що українські сертифікати вакцинації відповідають усім необхідним європейським нормам.

Україна також визнала сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, долучених до ініціативи Digital COVID Certificate.

З 20 серпня ЄС прийматиме українські електронні паспорти вакцинації.