Вже вибиваємось з графіку, – Юрчишин сказав, що запуск відбору голови НАБУ затягується

У квітні 2022 року закінчиться контракт з головою Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. Однак конкурс на обрання його наступника так і не запустили.

Про це нардеп об'єднання "Справедливість" Ярослав Юрчишин сказав в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що конкурс можна розпочати лише після ухвалення відповідного законопроєкту. Однак його не внесли у порядок денний.

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"Законопроєкт погоджений, розглянутий профільним комітетом. Питання лише внесення його у порядок денний і голосування. Це можна було зробити, але його не внесли", – пояснив нардеп.

Це не станеться до другої половини вересня точно,

– запевнив він.

Юрчишин: Часу дуже мало

Нардеп наголосив на тому, що є дуже мало часу для того, що провести конкурс.

"Треба від 4 місяців. На жаль, в нас не буває без перепон, тому треба ще більше часу. Ми вже вибиваємось з графіку, адже якщо на квітень потрібен новий директор, то найпізніше, коли ми можемо розпочати конкурс, це у листопаді", – зауважив він.

За його словами, питання також в тому, як буде організована ця конкурсна процедура. Важливо, щоб не повторилась історія з конкурсом голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Конкурс з відбору на посаду керівника САП розпочався наприкінці січня 2021 року. Однак він досі не завершився. За посаду борються 2 кандидати.

Юрчишин про конкурс з відбору голови НАБУ: дивіться відео

Ситник на посаді директора НАБУ: коротко