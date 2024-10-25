Вже відомо, коли окупанти застосують війська з КНДР у бойових діях, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що відомо, коли перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Відповідно до інформації розвідки, це відбудеться вже 27 – 28 жовтня.

Про це стало відомо за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 25 жовтня.

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Днями окупанти застосують війська з КНДР у бойових діях

Президент України зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ доповів щодо залучення Росією військових з Північної Кореї.

За інформацією розвідки, вже 27 – 28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями,

– ідеться в повідомленні.

Український лідер зазначив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, і "це продовження війни". Саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу, наголосив президент.

За словами Зеленського, фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей і розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію.