Вже влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливою передачею винищувачів F-16 Україні.

Про це йдеться у заяві британського уряду в понеділок, 15 травня. Відомство нагадало, що ще в лютому прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів.

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Зазначають, що такі дії – це підтримка зусиль України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, які відповідають стандартам НАТО.

Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб передати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків,

– йдеться у заяві британського уряду.

Уряд Великої Британії також повідомив, що пліч-о-пліч триває підготовка, яка спрямована на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16.

Україна може отримати F-16: актуально

Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що, якщо буде ухвалено рішення про передачу F-16 Україні, то на доставку знадобиться 18 місяців.

Остін зауважив, що постачання в Україну такого типу озброєння та проведення навчань для української армії здатні змінити ситуацію на полі бою вже найближчим часом.

F-16 є найкращим варіантом літаків для України, на цьому неодноразово наголошувало військове керівництво нашої держави. Київ закликає партнерів розпочати постачання цих винищувачів якнайшвидше.