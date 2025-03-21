Уже є контури мирної угоди щодо війни в Україні, – Трамп
- Трамп заявив, що контури мирної угоди щодо війни в Україні вже є внаслідок його контактів із Путіним та Зеленським.
- Він припускає, що Вашингтон близький до домовленості про припинення конфлікту між Києвом і Москвою, щоб зупинити втрати та витрати США.
Трамп заявив, що контури мирної угоди щодо війни в Україні вже є. Це є підсумком його контактів із Путіним та Зеленським
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа на брифінгу з журналістами.
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Трамп заявив про прогрес у формуванні мирної угоди
Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у формуванні мирної угоди щодо війни Росії проти України. Він припускає, що Вашингтон близький до домовленості про припинення конфлікту між Києвом і Москвою.
Я думаю, що у нас є контури угоди з Росією та Україною,
– заявив Трамп.
"Я роблю це з двох причин: тисячі людей гинуть щотижня, і Сполучені Штати заплатили через Байдена 350 мільярдів доларів на війну, яка ніколи не мала бути", – додав президент США.
Трамп зазначив, що мав хороші розмови та в хороших стосунках як із Путіним, так і з Зеленським.