Вже є мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт, – Зеленський

Володимир Зеленський у зверненні розповів про ситуацію з постачанням дронів на фронт. За його словами, до цього залучені і держава, і волонтери.

Звернення Володимира Зеленського за 14 жовтня було присвячено плану перемоги та намірам росіян. Як повідомляє розвідка, Москва дедалі тісніше співпрацює з Пхеньяном.

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Коштом держави закуплено мільйон дронів, вони вже на фронті

Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизняного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує,

– розповів президент.

Він подякував усім, хто робить армію технологічною, та запевнив: постачання нарощуватимуть.

Фактично Зеленський виконав свою обіцянку про мільйон дронів до кінця року.

Коротко про мільйон дронів, анонсований президентом

Про те, що Україна виробить мільйон дронів у 2024 році, Володимир Зеленський заявив у грудні 2023 року. Згодом Михайло Федоров додав, що можна виробити і більше, якщо мова про FPV-дрони.

У серпні президент зазначив, що Україні під силу зробити півтора – два мільйони дронів. У розробці братимуть участь державні та приватні підприємства.

1 жовтня Денис Шмигаль повідомив, що Україна до кінця року виробить 1,5 мільйона дронів і сертифікуватиме школи операторів. Того ж дня Зеленський наголосив, що Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів щороку. Він акцентував, що вже законтрактовано 1,5 мільйона безпілотників.