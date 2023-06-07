Вже є перші звернення щодо зниклих безвісти на затопленій Херсонщині, – поліція

Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, тисячі квадратних кілометрів Херсонської області опинились під водою. Станом на ранок 7 червня поліція вже отримала перші виклики щодо осіб, які зникли безвісти.

Правоохоронці кажуть, що зранку до них тричі звернулись щодо осіб, з якими зник зв'язок в зоні катастрофи. Заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів, що робити людям у таких ситуаціях.

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Що робити людям, чиї рідні не виходять на зв'язок

Насамперед потрібно звертатися до Національної поліції України за номером 102, щоб надати інформацію стосовно осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Після цього Національна поліція, використовуючи усі засоби, здійснює пошук осіб,

– пояснив Тимченко.

Окрім цього, він радить українцям, рідні яких перебувають у зоні катастрофи, одразу звертатися до правоохоронців.

Тимченко наголосив, що станом на сьогодні цифра зниклих безвісти українців за час повномасштабної війни становить 23 тисячі 876 осіб.

Нагадаємо, що в Херсонській облраді констатували, що найбільше від затоплень постраждав мікрорайон Корабел. Там рівень води становить близько трьох метрів. Разом з тим суттєво підтоплено селище Антонівку.

На лівобережжі – складна ситуація