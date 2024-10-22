Вже завтра чекаємо перші північнокорейські війська у Курській області, – Буданов

Очікується, що скоро перші війська КНДР прибудуть до Курської області Росії. Зокрема, ідеться про те, що очікується, що це відбудеться завтра, 23 жовтня.

Про це виданню The War Zone сказав начальник Головного управління розвідки оборони України у вівторок, 22 жовтня.

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Перші війська КНДР можуть прибути у Курську область вже завтра

Кирило Буданов зазначив, що в середу, 23 жовтня, очікуються перші північнокорейські війська, які прибудуть на Курщину. Вони будуть допомагати захистити Курську область від ЗСУ.

Зараз, як зазначив розвідник, незрозуміло, скільки цих солдатів і як саме вони будуть оснащені.

Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку… Наразі незрозуміло, скільки їх і як вони будуть оснащені. Побачимо через декілька днів,

– каже Буданов.

У виданні пишуть, що ця інформація з'явилася в той час, як Південна Корея розглядає можливість направлення радників і наступального озброєння в Україну у відповідь на розгортання Пхеньяном в Росії понад 12 000 солдатів, включаючи елітні підрозділи спеціальних операцій.