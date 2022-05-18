Вже зрозуміло, чим для Росії закінчиться її "спецоперація" в Україні
18 травня 2022 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Я би на їхньому місці (росіян – 24 канал) не грався у таке. Спершу вони казали про "демілітаризацію" України й одержали таку мілітаризацію, якої Україна ще не знала.
План "Навпаки"
Казали про "денацифікацію" України, але у підсумку одержали дерусифікацію України й національний підйом.
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Хотіли "зупинити розширення НАТО", а тепер НАТО відродилося і приймає до свого складу Фінляндію та Швецію.
І от тепер вони говорять, що мета "спецоперації" – зупинка зміни режиму в них у Москві… Думаю, уже зрозуміло, що буде одним із наступних етапів?
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