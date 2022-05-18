Вже зрозуміло, чим для Росії закінчиться її "спецоперація" в Україні

18 травня 2022 , 15:53
Читать новость на русском
Петро Олещук

Джерело:

фейсбук Петра Олещука

Я би на їхньому місці (росіян – 24 канал) не грався у таке. Спершу вони казали про "демілітаризацію" України й одержали таку мілітаризацію, якої Україна ще не знала.

План "Навпаки"

Казали про "денацифікацію" України, але у підсумку одержали дерусифікацію України й національний підйом.

Цікаве Куди веде маршрут Путіна для росіян


У Кремлі придумали нове виправдання вторгненню в Україну / Скриншот сторінки 

Хотіли "зупинити розширення НАТО", а тепер НАТО відродилося і приймає до свого складу Фінляндію та Швецію.

І от тепер вони говорять, що мета "спецоперації" – зупинка зміни режиму в них у Москві… Думаю, уже зрозуміло, що буде одним із наступних етапів?

Актуальне – в Росії хочуть визнати радянський прапор державним: дивіться відео  

 

Автор: Петро Олещук