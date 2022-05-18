Вже зрозуміло, чим для Росії закінчиться її "спецоперація" в Україні

Казали про "денацифікацію" України, але у підсумку одержали дерусифікацію України й національний підйом.

Цікаве Куди веде маршрут Путіна для росіян



У Кремлі придумали нове виправдання вторгненню в Україну / Скриншот сторінки

Хотіли "зупинити розширення НАТО", а тепер НАТО відродилося і приймає до свого складу Фінляндію та Швецію.

І от тепер вони говорять, що мета "спецоперації" – зупинка зміни режиму в них у Москві… Думаю, уже зрозуміло, що буде одним із наступних етапів?

Актуальне – в Росії хочуть визнати радянський прапор державним: дивіться відео