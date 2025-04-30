Зробив правильний вибір: Легіон "Свобода Росії" показав відео взяття у полон російського солдата

Російські добровольці, які воюють на боці України, продовжують відбивати постійні штурми ворога. Вони нагадують, що кожен окупант має змогу зробити правильний вибір – здатися у полон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

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Полон – змога вижити для російських солдатів

Бійці Легіону вказують, що жоден з постійних штурмів на їхньому напрямку не увінчався навіть мінімальним успіхом: поля усіяні тілами російських солдатів. Водночас єдині, хто сягає позицій добровольців – ті, хто не побоявся підняти руки.

Військові показали відео, на якому пілоти БпЛА засікли трьох російських окупантів. Двоє з них стали законними цілями для артилерійського вогню. А третій військовослужбовець армії Росії зробив правильний вибір – він здався бійцям Легіону. Його вивели з поля бою і наразі полоненому нічого не загрожує.

Як пілоти БпЛА взяли у полон окупанта: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" зазначають, аби здатися в полон, варто дотримуватися інструкцій у відео або ж або зв'язатися заздалегідь через офіційний бот чи WhatsApp/Signal: +38 (066) 40 18 943

До речі, раніше полонений з Криму розповів, як опинився на війні через коноплю. Чоловіку дали вибір – в'язниця чи так звана "СВО". Він визнав, що долучився до російської армії "під впливом нездорової пропаганди".