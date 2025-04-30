Зробив правильний вибір: Легіон "Свобода Росії" показав відео взяття у полон російського солдата
- Російські добровольці, які воюють на боці України, відбивають постійні штурми ворога, нагадуючи російським солдатам про можливість здатися в полон для виживання.
- Легіон "Свобода Росії" демонструє відео про захоплення російського солдата в полон, закликаючи дотримуватись інструкцій для здачі через офіційні канали зв'язку.
Російські добровольці, які воюють на боці України, продовжують відбивати постійні штурми ворога. Вони нагадують, що кожен окупант має змогу зробити правильний вибір – здатися у полон.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Легіон "Свобода Росії".
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Полон – змога вижити для російських солдатів
Бійці Легіону вказують, що жоден з постійних штурмів на їхньому напрямку не увінчався навіть мінімальним успіхом: поля усіяні тілами російських солдатів. Водночас єдині, хто сягає позицій добровольців – ті, хто не побоявся підняти руки.
Військові показали відео, на якому пілоти БпЛА засікли трьох російських окупантів. Двоє з них стали законними цілями для артилерійського вогню. А третій військовослужбовець армії Росії зробив правильний вибір – він здався бійцям Легіону. Його вивели з поля бою і наразі полоненому нічого не загрожує.
Як пілоти БпЛА взяли у полон окупанта: дивіться відео
Легіон "Свобода Росії" зазначають, аби здатися в полон, варто дотримуватися інструкцій у відео або ж або зв'язатися заздалегідь через офіційний бот чи WhatsApp/Signal: +38 (066) 40 18 943
До речі, раніше полонений з Криму розповів, як опинився на війні через коноплю. Чоловіку дали вибір – в'язниця чи так звана "СВО". Він визнав, що долучився до російської армії "під впливом нездорової пропаганди".