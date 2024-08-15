Кадиров буде в істериці: серед взятих у полон сотні росіян є бійці підрозділу "Ахмат"

Серед нових полонених, які наші захисники захопили в Курській області, є бійці з підрозділу "Ахмат". Їх кинули командири.

Джерела 24 Каналу в СБУ повідомили, що спецпризначенці ЦСО А СБУ взяли в полон 102 російських військових – це було наймасовіше взяття ворога в полон на Курщині. Серед полонених є бійці з підрозділу "Ахмат" та 488-го гвардійського мотострілецького полку.

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Кадировці знову потрапили в полон

У проєкті "Хочу жить" зазначили, що за планом кадировці повинні були б прикривати фланги. Однак вони кидають на полі бою всіх та все, аби лиш не потрапити в полон.

Адже для кадировця накивати п'ятами з поля бою і залишити своїх – більша честь, ніж стати полоненим.

Так, нещодавно глава "Ахмату" заявив, що "чеченець, який потрапив у полон, уже не кадировець" і "для чеченця немає нічого ганебнішого, ніж потрапити в полон".

Нагадаємо, що незадовго до цього ЗСУ взяли в полон 5 бійців полку "Ахмат-Чечня". Це підтвердив і сам командир "Ахмат", розповівши, що серед них є троє стрільців і двоє зв'язківців. Хоч спершу він активно заперечував цю інформацію.

Апті Алаудінов відхрестився від них та заявив, що вони уже не кадировці. При цьому неодноразово наголошував, що в полон потрапили представники "Ахмат-Чечня", а не "Ахмат".