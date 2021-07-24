Всупереч санкціям: у Wildberries заявили, що продовжують працювати в Україні
Джерело:ТАСС
Президент Зеленський увів санкції проти скандального російського інтернет-ритейлера Wildberries. Проте у Росії запевняють, що компанія продовжує працювати попри заборону.
Російські ЗМІ наводять дані українського інтернет-сегмента Wildberries, які свідчать, що торгівля продовжується. У самій компанії введення санкцій коментувати відмовляються.
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Термін дії санкцій – три роки
Зазначимо, що рішення про введення санкцій проти ритейлера ухвалили на засіданні РНБО 16 липня. Президент України увів це рішення в дію 23 липня: каральні обмеження діють, як проти компанії Wildberries, її підрозділів, так і проти її засновників. Термін дії санкцій – три роки.Цікаво! У санкційний список потрапила і власниця ритейлера Тетяна Бакальчук і її чоловік. Наразі саме Бакальчук є найбагатшою жінкою Росії. Її статки оцінюють у 13,1 мільярда доларів.
Хто ще у санкційному переліку від 16 липня:
- "Центр офіційного представництва Донецької народної республіки у Франції",
- "Асоціація представництва Донецької народної республіки у Франції".
- "Асоціація Франція – Крим".
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Що відомо про діяльність Wildberries на території України
- Ритейлер увійшов на український ринок у другій половині 2020 року – зі скандалом.
- Компанія пропонувала одяг та інші товари із зображенням Володимира Путіна та забороненою в Україні символікою.
- На це звернув увагу міністр культури Олександр Ткаченко, який і запропонував покарати російську компанію.