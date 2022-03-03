Wizz Air пропонує українцям роботу: забезпечать переїзд і проживання в готелі
Джерело:Wizzair
Угорська авіакомпанія Wizz Air також намагається усіляко підтримувати громадян України, які залишилися без роботи під час війни.
Тому вони опублікували на сайті оголошення, у якому запрошують подати заявку на одну з багатьох офісних посад у команді авіакомпанії.
Увага Wizz Air надасть 100 тисяч безкоштовних квитків для українців
Тож усім, хто вирішить стати частиною команди, вони пропонують:
- підтримку з переїздом;
- 30-денне розміщення в готелі;
- допомогу у отриманні дозволу на роботу в Будапешті або у іншому місці.
Також обіцяють можливість швидкого кар'єрного зростання у багатонаціональному середовищі.
Зокрема, серед вакансій є такі:
- планувальник екіпажу;
- менеджер з логістики;
- спеціаліст із систем безпеки та даних;
- бухгалтер;
- менеджер з підбору персоналу та інші.
Також нещодавно у компані Wizz Air заявили, що допомагатимуть біженцям з України дістатися до інших країн світу. Лоукостер надасть українцям 100 тисяч безкоштовних квитків.
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