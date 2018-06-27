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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Wizz Air потішить українців: відкриває нові рейси і обіцяє літати частіше

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Wizz Air відкриває 4 нових рейси з України
Wizz Air відкриває 4 нових рейси з України / Фото із відкритих джерел

Один з найбільших європейських лоукостерів, угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття з України одразу 4 нових рейсів.

Як інформує прес-служба міжнародного аеропорту "Київ", зі столиці України Wizz Air відкриває нові рейси до Ліссабона, Таллінна та Берліна, а з Харкова лоукостером можна буде дістатись до польського міста Катовіце.

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Щоправда, вартість перельоту не у всіх напрямках буде бюджетною.

Так, вартість перельотів до Ліссабона може становити 110 євро, до Талліна – 50 євро, а до Берліна – за 40.

Із Харкова до Катовіце у Wizz Air обіцяють квитки від 15 євро в одну сторону.

Розмістивши у Києві третій літак, зросте кількість перельотів Wizz Air – до 24 на тиждень.

Нагадаємо, раніше Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі.

Теги: Новини України Новини Києва Wizz Air авіація
Джерело: 24 Канал
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