Wizz Air потішить українців: відкриває нові рейси і обіцяє літати частіше

Один з найбільших європейських лоукостерів, угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття з України одразу 4 нових рейсів.

Як інформує прес-служба міжнародного аеропорту "Київ", зі столиці України Wizz Air відкриває нові рейси до Ліссабона, Таллінна та Берліна, а з Харкова лоукостером можна буде дістатись до польського міста Катовіце.

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Щоправда, вартість перельоту не у всіх напрямках буде бюджетною.

Так, вартість перельотів до Ліссабона може становити 110 євро, до Талліна – 50 євро, а до Берліна – за 40.

Із Харкова до Катовіце у Wizz Air обіцяють квитки від 15 євро в одну сторону.

Розмістивши у Києві третій літак, зросте кількість перельотів Wizz Air – до 24 на тиждень.

Нагадаємо, раніше Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі.