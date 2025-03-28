У МЗС засудили World Press Photo за "тандем" з фото дитини з України й пораненого окупанта

Організація World Press Photo оголосила переможців цьогорічного фотоконкурсу, де відзначила в одній із категорій фото української дівчинки та пораненого окупанта. МЗС України це рішення назвало аморальним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у соцмережі Х.

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Що написав Тихий про порівняння, яке зробила World Press Photo

Георгій Тихий написав, що рішення World Press Photo створити "тандем" із двох фотографій, на яких зображено українську дитину, травмовану війною, та солдата російської армії – жалюгідне.

Це найгірший приклад фальшивої моральної еквівалентності між агресором і тим, хто захищається від агресії. Українська дитина не мала вибору – на її країну напали несправедливо. Прирівнювати її страждання до загарбників, які вирішили вести загарбницьку війну, аморально,

– зазначив речник МЗС.

Він також наголосив, що міністерство приєднується до Української асоціації професійних фотографів у засудженні моральної сліпоти організації World Press Photo, яка суперечить основним принципам професійної журналістики.

"Ми закликаємо всіх професіоналів і асоціації, які визнають абсурдність прирівнювання жертв і злочинців, висловитися", – зазначив Тихий.

У правлінні Української асоціації професійних фотографів у заяві щодо порівняння фото, яке зробила World Press Photo, зауважили, що, винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології Росії, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього.

На нашу думку, таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу – поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років,

– мовиться у заяві.

У конкурсі також переміг пропагандист з Росії

Серед переможців у конкурсі World Press Photo 2025 у європейському регіоні також опинився російський фотограф Міхаіл Терещенко з пропагандистської агенції ТАСС з роботою "Протести в Грузії".



Фото російського пропагандиста Міхаіла Терещенка з ТАСС перемогло в одній з номінацій конкурсу World Press Photo 2025 / Фото World Press Photo

Росіянин фотографував протести листопада 2024 року, коли грузини виступили проти політики прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який поставив на паузу переговори про вступ до ЄС. В інтерв'ю ТАСС Терещенко казав, що раніше надсилав на World Press Photo фото "звільненого Маріуполя", які він робив під час "активної фази визволення міста-мільйонника".

У категорії "довгостроковий проєкт" перемогла теж росіянка – фотограф-документаліст Альона Кардаш. У фотоісторії "Вдома пахне димом" Кардаш, яка народилася в Росії, а зараз живе в Німеччині, розмірковує про втрату дому та про любов до людей, які вірять в іншу версію реальності.

До слова, World Press Photo у категорії "Окремі фото" відзначила фотографа Флоріана Бахмаєра з роботою "За окопами", де була зображена шестирічна Ангеліна, яка була змушена залишити свій дім через війну, та Нанну Хайтманн з фото "Підземний польовий шпиталь", де зображений поранений окупант, якого призвали воювати за Росію на тимчасово окупованій території Донецької області. Це зіставлення викликало обурення серед українців.