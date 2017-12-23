Х-фактор 8 сезон: чим здивували учасники проекту в грандіозному фіналі

Під час шоу "Х-Фактор" 8 сезон 17 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному проекті.

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В сьомий прямий ефір потрапили такі учасники:

– категорія "Гурти" – Андрій Данилко ("Юркеш")

– категорія "Хлопці" – Дмитро Шуров (Михайло Панчишин)

– категорія "Дівчата" – Настя Каменських (Даша Ступак)

Проект уже залишили Ксюша Попова (команда Насті Каменських), Остап Скороход (команда Дмитра Шурова), Іван Варава (також команда Дмитра Шурова), Анна Трубецька (команда Насті Каменських), Альона Романовска (команда Олега Винника), гурт "Каzkа" (команда Андрія Данилка) та Микола Ільїн (команда Олега Винника), "Каблуками по брусчатке" (підопічні Андрія Данилка) та Олена Зуєва (команда Олега Винника).

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В сьомому ефірі трійка кращих учасників сезону виконає по 3 пісні. Першу композицію фіналісти проекти виконають ту, з якою починали свій шлях на "Х-факторі", друга композиція буде та, яку їхні судді вважають справді виграшною, а третя композиція буде найскладнішою – в дуеті з учасниками заспівають зірки світового рівня: солістка легендарної диско-групи "Boney M" Ліз Мітчелл, ізраїльська поп-зірка, автор хіта "Thinking About It" Натан Ґошен, а також популярний український рок-гурт "O. Torvald".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: "Юркеш"​ – Капітан дирижабля

Першими сьомий ефір відкрили підопічні Андрія Данилка – гурт "Юркеш". Епатажна група виконала композицію, з якому вперше виступила на кастингах проекту "Капітан дирижабля".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: Даша Ступак – What's Up

Ніжна та дещо "космічна" учасниця проекту та підопічна Насті Каменських другою підкорила фінал проекту. Вона виконала свою найпершу пісню на шоу "What's Up".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Кофе мой друг

Підопічний Дмитра Шурова третім вийшов на співочу сцену. Сьогодні Михайло Панчишин також виконав свою дебютну пісню на проекті "Кофе мой друг".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: Ліз Мітчелл і "Юркеш"​ – Sunny

Справжня зірка 80-тих Ліз Мітчелл виступила на одній сцені разом із підопічними Андрія Данилка. "Юркеш" та поп-діва виконали спільний хіт "Sunny".

​Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: Натан Ґошен і Даша Ступак – Thinking about it

Ізраїльський виконавець Натан Ґошен та підопічна Насті Каменських Даша Ступак наступними захопили глядачів спільним виконанням хіта. Два неймовірні виконавці разом заспівали на сцені популярний сингл "Thinking about it".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: O.Torvald і Михайло Панчишин – Крик

Підопічний Дмитра Шурова Михайло Панчишин нарешті здійснив свою мрію – виступити з популярним українським гуртом "O.Torvald". Виконавці разом заспівали пісню "Крик".

​Х-фактор 8 сезон 16 випуск дивитись онлайн: Даша Ступак – Антарктида

Ось і виконали перші дві пісні фіналісти грандіозного шоу. Прийшла черга до фінального ривка, в якому учасники проекту мають виконати "виграшні" пісні, які їм порадили їхні наставники. Підопічна Насті Каменських Даша Ступак виконала вражаючий хіт українського гурту "The Hardkiss" "Антарктида".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: Михайло Панчишин – Балада про мальви

Другим у третьому "колі пісень" виступив підопічний Дмитра Шурова Михайло Панчишин. "Виграшну" пісню Pianoboy вирішив присвятити всім матерям України. Саме тому Михайло заспівав пісню легендарного українського виконавця Володимира Івасюка "Балада про мальви".

Х-фактор 8 сезон 17 випуск дивитись онлайн: "Юркеш"​ – Я йду

І останніми на сцені "Х-фактор" виступив легендарний гурт "Юркеш". Наставник музикантів вирішив обрати для них пісню, яку вони не виконували цілих 17 років. Легендарний хіт, який знали всі шанувальники Юрка Юрченка у 1990-тих, нарешті прозвучав на сцені головного співочого шоу країни.

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Також "Х-фактор" змінив приз за перемогу. Переможець шоу вперше отримає в якості призу не мільйон гривень, а професійну підтримку від каналу: запис пісні, кліп і ротацію на радіо "Хіт FM".

Всі учасники виконали свої композиції в рамках сьомого прямого ефіру. Їхня доля – в руках глядачів. У них є година, щоб проголосувати за своїх фаворитів. Ті, хто отримають найменше глядацьких голосів, назавжди залишать шоу.