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Телеканал новин 24 Новини Побутова техніка

Xiaomi представила міні-машину для прання цікавої форми: як виглядає новинка

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Міні-пральна машинка MiniJ
Міні-пральна машинка MiniJ / prostotech.com

Китайська компанія Xiaomi представила на краудфандинговому майданчику (місце для спільного фінансування) компактну міні-пральну машинку MiniJ.

Про це пише Prostotech.com.

Вартість компактної "пралки" становить близько 430 доларів (11 200 гривень).

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Техніка має незвичну краплеподібну форму і її можна кріпити до стіни: всі комунікації можна заховати всередині або провести уздовж стіни.

Xiaomi MiniJ має 8 різних режимів, в тому числі і прання при 95 градусах (майже те ж саме, що і виварювання). При цьому процесі можна вбити до 99,99% різних бактерій і шкідливих мікроорганізмів.

Міні-пральна машинка MiniJ

Міні-пральна машинка MiniJ

Пристрій оснащений двигуном зі змінним частотним режимом DD. Так, двигун працює з меншою потужністю і з низьким рівнем шуму при роботі. Однак, це не зменшує ефективність прання.

Окрім того, у пральну машину вбудований сенсорний дисплей із нескладним управлінням.

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Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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