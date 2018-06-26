Xiaomi представила міні-машину для прання цікавої форми: як виглядає новинка
Китайська компанія Xiaomi представила на краудфандинговому майданчику (місце для спільного фінансування) компактну міні-пральну машинку MiniJ.
Про це пише Prostotech.com.
Вартість компактної "пралки" становить близько 430 доларів (11 200 гривень).
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Техніка має незвичну краплеподібну форму і її можна кріпити до стіни: всі комунікації можна заховати всередині або провести уздовж стіни.
Xiaomi MiniJ має 8 різних режимів, в тому числі і прання при 95 градусах (майже те ж саме, що і виварювання). При цьому процесі можна вбити до 99,99% різних бактерій і шкідливих мікроорганізмів.
Міні-пральна машинка MiniJ
Пристрій оснащений двигуном зі змінним частотним режимом DD. Так, двигун працює з меншою потужністю і з низьким рівнем шуму при роботі. Однак, це не зменшує ефективність прання.
Окрім того, у пральну машину вбудований сенсорний дисплей із нескладним управлінням.
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