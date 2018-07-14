Xiaomi представила недорогий і компактний масажер

Китайський виробник Xiaomi представив чергову цікаву новинку – масажер Moyee Massager, вироблений компанією Shenzhen City Technology.

Про це пише Gizmochina.

Новинка має компактні розміри. Корпус виготовлений з композитного матеріалу (ABS + PC), який приємний на дотик.

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Пристрій кріпиться на спеціальну підкладку, яка безпосередньо контактує зі шкірою і за допомогою електричних імпульсів чим і стимулює м'язи людини.

Moyee Massager пропонує 18 видів масажу

Новинка пропонує 18 видів масажної дії і 15 рівнів інтенсивності, тож зможе задовольняючи потреби різних частин тіла користувача.

При чому Moyee Massager працює безшумно. Пристрій також можна синхронізувати зі смартфоном.

Коштує масажер недорого – 38 доларів або близько тисячі гривень.

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