Xiaomi представила швабру, що коштує менше 10 доларів

Китайська компанія Xiaomi випустила на ринок чергову свою новинку – швабру, яку розробила компанія Deerma. Цікаво, що коштує новинка 59 юанів – це близько 9.3 доларів, або 240 гривень.

Про це пише видання itechua.com.

Як відомо, Deerma відома своїми зволожувачами повітря.

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Нова швабра має контейнер для води об’ємом 350 мл. Рідина змочує серветку для миття поверхонь. Якщо вам потрібно більше зволожити поверхню, то на ручці є важіль розпилювача для додаткового зволоження.

Виробник переконує, що насадка з різними типами волокон збере найдрібніші частинки пороху та легко відмиє шви між плиткою. Окрім того, для більшої зручності тримач може повертатися на 360 градусів.

Швабра від Xiaomi