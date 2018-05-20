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Xiaomi представила швабру, що коштує менше 10 доларів

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Швабра від Xiaomi, що коштує менше 10 доларів
Швабра від Xiaomi, що коштує менше 10 доларів / itechua.com

Китайська компанія Xiaomi випустила на ринок чергову свою новинку – швабру, яку розробила компанія Deerma. Цікаво, що коштує новинка 59 юанів – це близько 9.3 доларів, або 240 гривень.

Про це пише видання itechua.com.

Як відомо, Deerma відома своїми зволожувачами повітря.

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Нова швабра має контейнер для води об’ємом 350 мл. Рідина змочує серветку для миття поверхонь. Якщо вам потрібно більше зволожити поверхню, то на ручці є важіль розпилювача для додаткового зволоження.

Виробник переконує, що насадка з різними типами волокон збере найдрібніші частинки пороху та легко відмиє шви між плиткою. Окрім того, для більшої зручності тримач може повертатися на 360 градусів.

Швабра від Xiaomi

Швабра від Xiaomi

Теги: Техно Побутова техніка Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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