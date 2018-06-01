Xiaomi представила телевізор Mi TV 4: чому публіка аплодувала стоячи

31 травня у Китаї відбулась велика презентація компанії Xiaomi. Серед новинок, що презентували китайці, 75-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4. Публіці так сподобалась новинка, що під час представлення глядачі аплодували стоячи.

Xiaomi Mi TV 4 має IPS-екран з 178-градусним кутом огляду і дозволом 4K UHD (3840 на 2160 пікселів). Дисплей підтримує технологію HDR.

Телевізор має 4-ядерний процесор Amlogic Cortex A53 з тактовою частотою 1,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Mali-T830. Пристрій оснащений 2 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної флеш-пам'яті. У приладі є модуль Bluetooth 4.2 LE і Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Є три порти HDMI, два USB, а також по одному Ethernet, AV і S / PDIF.

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Також Mi TV 4 має додаток Mi Player, що підтримує відео у форматах RM, FLV, MOV, AVI, MKV, TS і MP4, а також повноцінно працює з кодеками H.263, H.264, H.265, MPEG 1/2/4.

Крім того, прилад має підтримку Dolby Audio + DTS-HD для поліпшення якості звучання. У корпусі розміщені 2 динаміки, потужністю по 8 Вт кожна.

Як операційну систему у телевізорі використали спрощену версію MIUI – PatchWall.

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Рекомендована ціна Mi TV 4 у Китаї – 8999 юанів, близько 37 тисяч гривень. Варто додати, що аналоги Samsung і Sony з такою діагоналлю коштують у кілька разів більше.

Xiaomi Mi TV 4 коштує близько 37 тисяч гривень