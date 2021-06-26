Я б їх викопував і вішав, – Кива зробив обурливу заяву щодо вшанування дивізії СС Галичина

Нардеп від партії ОПЗЖ відзначився черговою скандальною заявою. Цього разу він озвучив, що хоче, аби в Україні заборонили вшановувати дивізію СС Галичина.

Ілля Кива також вкотре заявив, що нібито готовий навіть до покарання. Перед цим нардеп говорив, що нібито отримав повістку на допит через шапку з радянською символікою.

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Кива про СС Галичина

Одіозний нардеп заявив, що нібито стіну побудувати потрібно "у Львівській області" та цинічно попросив показати його допис Зеленському.

Я б їх викопував, вішав і вже ніколи не повертав би в нашу землю, щоб не отруювати її. Стіну не на Донбасі будувати потрібно, а у Львівській області, щоб епідемія зради і ганьби не поширювалась по Україні,

– написав Кива.

Він також зробив так званий дискурс в історію, де розповів про нібито злочинність СС Галичина у Львові. Зокрема говорив, що нібито "Міжнародний військовий трибунал оголосив СС, SD і Gestapo злочинними організаціями в рамках визнаних принципів Лондонської хартії".

Що варто знати про СС Галичина Дивізія січових стрільців "Галичина" або 14 гренадерська дивізія військ СС "Галичина", що була підрозділом у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943 – 1945 роках.

Складався з українців переважно греко-католицького віросповідання – галичан.

Раніше Микита Потураєв розповідав, що люди, які вступили до лав СС "Галичини", не були нацистами.

Він також пояснював, що Нюрнберзький трибунал не засудив дивізію СС "Галичина". Це не виправдовує її учасників. Це була трагічна помилка. Її припустилися люди з багатьох міст на Заході України. Однак це не змінює того, що робила в Україні радянська влада.

Потураєв наголосив, що люди, які входили до СС "Галичина" "не були нацистами та ксенофобами". Вони ухвалили таке рішення лише тому, що побачили дії радянської влади на Західній Україні у 1939 році.

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