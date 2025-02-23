Я бачив його, – Буданов розкрив деталі про стратегічне планування Росії до 2045 року
- Кирило Буданов заявив, що бачив стратегічне планування Росії до 2045 року, згідно з яким у Кремлі можуть виникнути проблеми, якщо війна з Україною не закінчиться до 2026 року.
- Буданов зазначив, що у документі вказано, що Росія втратить можливість стати наддержавою чи регіональним лідером, якщо конфлікт не завершиться до цього терміну.
Кирило Буданов заявив, що бачив стратегічне планування Росії до 2045 року. Очільник Головного управління розвідки розповів, про що йшлося у документі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".
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Що заявив Буданов про стратегічне планування Росії
Як повідомив начальник ГУР, у Кремлі можуть виникнути проблеми, якщо Росія не закінчить війну з Україною до 2026 року.
Там чітко написано: якщо РФ до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати наддержавою і навіть регіональним лідером,
– каже Буданов.
За його словами, плани Росії наразі базуються на кількості втрат і розумінні своїх можливостей. Однак, Буданов вважає, що з двох причин війна може закінчитися і у 2025 році.
Такий сценарій можливий через виснаженість російської армії. А також внаслідок значних фінансових витрат країни-агресорки на війну. Проте начальник ГУР не прогнозує точної дати завершення війни.