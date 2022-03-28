Я би так це все не віддав, – Зеленський про відмову України від ядерної зброї

Будапештський меморандум мав гарантувати Україні безпеку. Президент України Володимир Зеленський вважає, що ми надто легко відмовилися від ядерного статусу.

Російська пропаганда поширювала фейки про те, що Україна працює над створенням ядерної та біологічної зброї. Президент України Володимир Зеленський запевнив російських журналістів, що це анекдот, який не має жодної реальної основи.

Читайте також Планується насичений тиждень, ніхто не сховає український інтерес десь у кабінетах, – Зеленський

Відмова від ядерної зброї

Українский президент зазначив, що жодної ядерної зброї або біолабораторій для виготовлення хімічної в Україні немає. Хоча підписання Будапештського меморнандуму було своєрідною здачею інтересів України.

Якби людина, яка підписувала здачу наших інтересів, я це по іншому не називаю, була б такою, як я… Я б так це все не віддав,

– сказав Зеленський.

Дивіться також – Зеленский рассказал, как разрешал защитникам выйти из Мариуполя, а они отказались