Колишній керівник Дії, який у ЗСУ, дав поради тим, хто боїться служити

Мстислав Банік очолював департамент Мінцифри, але вирішив піти воювати – попри те, що був безстроково заброньований. За його словами, він дочекався, доки його команда стане самостійною, і тоді підписав контракт із ЗСУ. Тепер же Банік дав поради тим, хто боїться іти на війну.

24 Канал першим узяв інтерв'ю в Баніка в новій його ролі. Зараз він не є співробітником Міністерства цифрової трансформації, не виконує жодних задач там – просто залишається в штаті. І говорить, що відчувати страх не соромно і не погано – погано робити його домінуючим у собі.

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Що робити, якщо я боюся армії: поради від Баніка

Оскільки рано чи пізно пройдуть службу усі (я ось уже), то не треба сидіти і чекати повістку, яка тебе знайде. Не треба чекати, що хтось замість тебе ухвалить рішення, де ти будеш служити, ким, які в тебе будуть завдання і в якому підрозділі. Ти можеш зробити цей вибір самостійно,

– сказав Банік.

Він підкреслив, що можна запитати знайомих, які служать, де більш сприятливі умови. А тоді вже обрати, ким і де бути. Це найголовніше.

"Боятися – абсолютно нормальна річ. Я навіть не впевнений, чи ми б взяли у підрозділ абсолютно безстрашну людину, тому що це навпаки може створити якісь додаткові ризики", – додав Банік.

Водночас зауважив: окрім страху, людина має різні почуття. Наприклад, почуття обов'язку перед Батьківщиною чи обов'язку перед сім'єю.

"Найголовніше – обрати, що в тобі буде домінувати, що нестиме силу, а не страх", – підсумував він.