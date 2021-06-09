Я діяв обережно, – Єрмак вперше прокоментував його "злиту" розмову з Джуліані

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував аудіозапис розмови з колишнім адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Український політик переконаний, що влада протягом двох років у відносинах з США діяла правильно.
Єрмак заявив, що перед ним стояла низка завдань. Одне з них – домогтись зустрічі президентів двох країн.
До теми Єрмак усе правильно зробив, – Кулеба про "злиту" розмову з Джуліані
Важливо було зберігати нейтралітет
За словами глави ОП, дуже важливо було не зайняти жодну зі сторін у внутрішньополітичній боротьбі в США, тобто зберігати нейтралітет.
І саме так я й діяв — дуже виважено та обережно,
– сказав Єрмак.
Водночас, як зазначив Єрмак, потрібно було зберегти двопартійну підтримку України у США. Українсько-американські відносини хотілось вивести на рівень стратегічного партнерства.
Єрмак говорить про втручання "третіх" сил
Політик наголосив, що попри численні зусилля третіх сил зіпсувати відносини країн — їм це не вдалося.
"Сьогодні ми можемо констатувати, що зусилля нашої команди дали результат, адже цього року ми маємо безпрецедентний рівень взаємодії з американською адміністрацією на всіх рівнях",– підсумував Єрмак.
Що відомо про "злиту" розмову
- Американські ЗМІ опублікували нібито розмову Джуліані, Єрмака та американського дипломата Курта Волкера.
- На записах чути, що радник Трампа тиснув на Андрія Єрмака. Він хотів, аби український політик сприяв початку розслідування щодо нібито корупції тодішнього кандидата у президенти Джо Байдена.
- В Офісі Президента погодились, що певний тиск таки був.
- До речі, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Єрмак все робив правильно.