Маємо зробити цей рік рекордним щодо дронів, – Зеленський

Президент провів Ставку. На ній обговорили закупівлю зброї для Сил оборони.

Президент Зеленський розповів, що на Ставці зачепили тему операцій із дронами і закупівлями зброї, передає 24 Канал із посиланням на допис глави держави.

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Україна накопичує власний арсенал озброєння

Політик заслухав доповіді щодо контрактів – тих, що вже виконуються і тих, які заплановані.

Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, – зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки,

– наголосив президент.

Він доручив збільшити кількість замовлень дронів. "Наші арсенали – це одна з гарантій незалежності", – підкреслив Зеленський.

Крім того, він висловив вдячність США за введення санкцій проти нафтового сектора Росії та її тіньового танкерного флоту. Президент вказав, що одна із компаній, яка опинилася під обмеженнями, – "Сургутнефтегаз" є особистим гаманцем Путіна. Також президент привітав введення санкцій проти функціонерів "Росатома". Подякував Зеленський і Британії з Японією, які ввели нові санкції проти енергетики країни-агресорки та її виробництва зброї.

Наприкінці президент згадав про захоплення у полон північнокорейських солдатів.