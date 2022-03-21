Я хочу бути на місці тих людей, яким зараз дуже погано, – Зеленський про те, як ухвалює рішення

Володимир Зеленський заявив, що обговорював з Валерієм Залужним втрати України у війні. Мовиться про дітей, дорослих цивільних і військових.

Президент зазначив, що потрібно все знати, аби робити висновки. Про це він повідомив під час спілкування із суспільними мовниками Європи, пише 24 канал.

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"Говорив з головнокомандувачем і ми розбирали, де і кого ми втратили. Скільки людей, дітей, військових. Скільки під завалами. Скільки ми знаємо точно. Скільки ми ще не знаємо", – сказав глава української держави.

Я хочу бути на місці тих людей, яким зараз дуже погано. Які в Маріуполі чи у підвалі. Тому я хочу все це знати. Детально. Тільки так я можу бути адекватним, приймаючи ті чи інші рішення,

– продовжив Володимир Зеленський.

"Ми тут з вами, ось тут. Так, стріляють. На жаль, є втрати. Але ми стоїмо. Ми їли сьогодні. У Львові люди можуть прогулятися вулицею. Тому на все це по-різному дивимося. І на кроки, і на компроміси", – вказав президент.

"Ті, що в Маріуполі, вони до чогось вже не готові, не можуть терпіти. Ті, що в Києві, розуміють цей приблизно баланс. Ті, що десь далеко, на заході України – слава Богу, що там немає того, що в Маріуполі – вони більш радикальні в нормальному сенсі цього слова", – зазначив Володимир Зеленський.

Тому я, щоб робити ті чи інші висновки, повинен мислити не як в Маріуполі, Києві або у Львові. А мислити, розуміючи все,

– підсумував глава держави.